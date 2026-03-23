Consulado de EE.UU. realiza con éxito primer “Market Day” en Nogales

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El evento impulsó a emprendedores locales y apoyó al Club Niños y Niñas, acercando a la comunidad con actividades abiertas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/03/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 04:45 PM.