Consulado de EE.UU. realiza con éxito primer “Market Day” en Nogales

El pasado fin de semana el consulado de los Estados Unidos en Nogales llevó a cabo de manera exitosa el primer “Market Day” de primavera con la participación de emprendedores de la localidad y en apoyo a el Club Niños y Niñas de Nogales.
La Cónsul General Michelle Ward, explicó que la intensión del consulado de los Estados Unidos es invitar a la comunidad de Nogales a que se acerquen al consulado en los múltiples eventos que tienen programados como el Market Day.
Bueno, para todos los que piensan que vivo en Nogales, Arizona, es un error, es que vivo aquí en Nogales, Sonora, y soy una orgullosa residente de la ciudad, y lo que queremos hacer es tener un evento para los chiquitos, empresas, empresarios, y los que viven aquí.
Hoy es el primer día de la primavera, y estaba pensando que el clima puede ser un poquito mejor, pero la decisión no es de nosotros. Pero lo que tenemos aquí para los que no saben, sí, mire, hay carpas, hay sombra, queremos que la comunidad, sepan que ellos pueden acercarse a nosotros. sí, al consulado, la puerta está abierta.
Hoy es el primer día de la primavera, y estaba pensando que el clima puede ser un poquito mejor, pero la decisión no es de nosotros. Pero lo que tenemos aquí para los que no saben, sí, mire, hay carpas, hay sombra, queremos que la comunidad, sepan que ellos pueden acercarse a nosotros. sí, al consulado, la puerta está abierta.
No hay el proceso que normalmente existe cuando está pidiendo una cita de visa u otra cosa, porque esto en realidad es un mercado para la comunidad.
Esto es lo que queremos hacer, y también para los que no saben, este año es nuestro 250 aniversario de la independencia de nuestra nación, y con esta iniciativa, Freedom 250, es que estamos aquí con el Club de niños y niñas, que es un programa que fue establecido en los Estados Unidos hace 125 años.
Y hay este club para todo el mundo, y en México hay solamente tres, uno aquí, uno en Guadalajara, otro en Monterrey. Así que imagina para los que viven aquí en Sonora, en Nogales, tenemos uno de los tres.
Esto es lo que queremos hacer, y también para los que no saben, este año es nuestro 250 aniversario de la independencia de nuestra nación, y con esta iniciativa, Freedom 250, es que estamos aquí con el Club de niños y niñas, que es un programa que fue establecido en los Estados Unidos hace 125 años.
Y hay este club para todo el mundo, y en México hay solamente tres, uno aquí, uno en Guadalajara, otro en Monterrey. Así que imagina para los que viven aquí en Sonora, en Nogales, tenemos uno de los tres.
Sí, casi siempre tenemos programas en el consulado de aprendizaje, un poquito de conocimiento de empresas. Mi familia tenía una chiquitita empresa cuando era niña, chiquitita porque no tiene un nombre grande, fue una empresa de construcción familiar, y para mí era una manera de empezar.
Y yo sé cómo esto puede ser para una familia, y eso es lo que quiero para las familias aquí, una manera de empezar, finalizó.
Y yo sé cómo esto puede ser para una familia, y eso es lo que quiero para las familias aquí, una manera de empezar, finalizó.