Detienen a hombre por allanar vivienda y agredir a menor en Los Encinos

Un sujeto allanó un domicilio en la colonia Los Encinos en Nogales, Sonora, donde fue detenido por la policía luego de agredir a un menor de edad y tirar escombro en un área verde.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 18:00 horas que elementos preventivos se trasladaron a la calle Gregorio Ruiz de la colonia señalada donde reportaban un allanamiento de morada.
En el lugar se entrevistaron con Jesús A. de 53 años, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse trabajando en la calle Paraje y avenida de los Maestros, cuando llegó una persona del sexo masculino quien arrojó escombro a un costado de él en un área verde.
Dijo que le solicitó que recogiera ese escombro, ya que el mantenía limpio el lugar para la venta de tamales, haciendo caso omiso aseverando que no le importaba, retirándose del lugar siendo seguido por su hijo de 11 años para ver hacia donde se dirigía y poder dar aviso a la policía.
Dicha acción fue notada por el sujeto quien agredió al menor, por lo que éste optó por rodear la calle para no ser lastimado, acción que no logró observar el reportante y al perderlo de vista se preocupó buscando al responsable de tirar la basura a quien al encontrarlo le cuestionó sobre su hijo saliendo a fuerza de carrera.
Fue en ese momento que el sujeto ingresó al domicilio de una señora quien le exigía que se saliera de su patio, ya que ella no le había autorizado el ingreso, siendo en esos momentos que llegaron los oficiales deteniendo en el acto al de nombre Gabriel E. "N" de 51 años, el cual fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, logrando ubicar al menor en el puesto de venta de su padre.