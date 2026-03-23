Detienen a hombre por allanar vivienda y agredir a menor en Los Encinos

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El sujeto fue asegurado por la policía tras ingresar sin permiso a un domicilio y protagonizar un incidente que involucró a un niño de 11 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 04:15 PM.