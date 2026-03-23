Encabeza Azalia Guevara sexta jornada de salud y servicios en Nogales

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La legisladora acercó atención médica, trámites y apoyos sociales a vecinos de distintas colonias, con respaldo del gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo Montaño

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/03/2026 01:31 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 01:36 PM.