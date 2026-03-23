Encabeza Azalia Guevara sexta jornada de salud y servicios en Nogales

Con el objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía y facilitar el acceso a trámites esenciales, la diputada local Azalia Guevara encabezó este sábado la Sexta Jornada de Salud y servicios integrales en las instalaciones de la Escuela Primaria “27 de Agosto”.
Desde las 9:00 horas, residentes de las colonias 5 de Mayo, Rosarito, Infonavit, Pueblo Nuevo y Colinas del Sol, entre otras aledañas, se dieron cita para aprovechar la amplia gama de servicios gratuitos coordinados por la legisladora representante de Nogales y Santa Cruz, en colaboración con el Gobierno del Estado de Sonora.
Hay que bajar al territorio, bien lo dice la Presidenta, el Gobernador y todos los aliados; estamos bajando al territorio con la gente y lo más que nos podamos apoyar entre todos, nos da mucho gusto estar por acá, afirmó Guevara durante el evento, en el que contó con la asistencia del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México Sergio Augusto López Ramírez.
Desde la colaboración con el Registro Civil de Sonora generó gran afluencia la corrección de actas de nacimiento, expedición de actas de nacimiento y asesoría en trámites de CURP, servicios que suelen demorar meses al centralizarse en Hermosillo pero que, gracias a estos convenios, se agilizan para la comunidad nogalense.
Azalia Guevara compartió que también contaron con apoyo social con entrega de lentes de lectura, donación de árboles regionales y hortalizas frescas provenientes del sector de Imuris; además de servicios comunitarios de corte de cabello gratuito, vacunación de mascotas contra la rabia y desparasitación.
La legisladora agradeció el respaldo del gobernador Alfonso Durazo para hacer posible estas jornadas que ya suman seis ediciones exitosas, al reafirmar su compromiso de legislar no solo desde el Congreso, sino desde las calles y colonias de su distrito.
Como parte de la jornada, la diputada Azalia Guevara hizo entrega de accesorios deportivos y útiles de limpieza para la escuela anfitriona de esta sexta jornada de salud y servicios integrales, al ratificar la voluntad de mantener esa ruta de colaboración en favor de la niñez, así como la comunidad académica y familias que convergen en la escuela.