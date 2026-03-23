Incendio consume caja de tráiler con toneladas de cartón al sur de Nogales

Una caja de tráiler con toneladas de cartón al interior fue consumida por el fuego durante un incendio posiblemente provocado suscitado en horas de la madrugada a un lado de la carretera Internacional al sur de esta frontera.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 03:30 horas que elementos de la policía municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la carretera a la altura del kilómetro 17 donde reportaban una caja de tráiler incendiándose, pudiéndose observar una gran nube de humo desde cualquier punto de la ciudad.
Al llegar al sitio los agentes vieron la caja metálica en llamas la cual se encontraba debidamente estacionada frente al comercio denominado Kenworth, hasta el lugar llegaron efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales y personal de Protección Civil quienes se encargaron de sofocar las llamas y tomar las medidas de seguridad necesarias en la zona.
Se informó que no fue posible para dichas autoridades entrevistarse con el propietario de la caja ya que nadie se presentó a reclamar su propiedad, haciendo mención que en el interior de la caja se encontraba una carga de cartón, lo que provocó la gran cantidad de humo.
Hasta el momento no han determinado cual fue la causa que provocó ese incendio, pero se presume que pudo ser provocado de manera intencional.