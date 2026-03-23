Incendio consume caja de tráiler con toneladas de cartón al sur de Nogales

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El siniestro, ocurrido de madrugada, generó una densa nube de humo visible en gran parte de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 04:37 PM.