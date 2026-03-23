Muere conductor tras choque en carretera Nogales–Santa Cruz; circulaba sin luces

Un hombre perdió la vida luego de impactarse con su vehículo contra una camioneta al conducir en exceso de velocidad y sin luces sobre la carretera Nogales - Santa Cruz, en horas de la madrugada.
El reporte policial detalla que siendo las 03:00 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a dicha carretera a la altura del kilómetro 28 en el ejido Los Picos, donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron un vehículo de la marca Dodge Ram modelo 2006 que se encontraba volcado sobre su techo, mismo que se encontraba en llamas y metros más delante un vehículo Nissan Tsuru de color guinda totalmente destrozado con una persona inconsciente que se encontraba prensada en el lugar.
Fueron efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales que al llegar y tratar de auxiliar al lesionado determinaron que ya no contaba con signos vitales, en el lugar se entrevistaron con Fernando de 23 años, quien dijo ser el conductor del pick-up.
El joven conductor explicó que momentos antes al circular por dicha carretera observó el vehículo sedan que era conducido con las luces apagadas y a exceso de velocidad mismo que se impactó contra su vehículo en la parte frontal provocando que su vehículo volcara sobre su techo y se incendiada, logrando salir el ileso.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se hicieron cargo de las diligencias de ley, se informó que en el lugar localizaron una identificación con fotografía a nombre de Héctor J. expedida por la SEC, la cual coincide con las características de la persona que perdió la vida.