Muere conductor tras choque en carretera Nogales–Santa Cruz; circulaba sin luces

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El accidente ocurrió en el ejido Los Picos, donde un vehículo a exceso de velocidad se impactó contra una camioneta; la víctima quedó prensada y sin vida en el lugar

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/03/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 12:11 PM.