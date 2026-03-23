Mujer ebria detenida tras choque de tres vehículos en San Miguel, Nogales, Sonora

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La conductora impactó varios vehículos estacionados y fue certificada en segundo grado de ebriedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 04:30 PM.