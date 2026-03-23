Mujer ebria detenida tras choque de tres vehículos en San Miguel, Nogales, Sonora

Una mujer ebria fue detenida por las autoridades luego de que se impactara con su vehículo contra otro automóvil en calles de la colonia San Miguel en Nogales, Sonora.
Este hecho se registró a las 23:33 horas cuando agentes preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Santa Catalina y calle San Mario de dicho sector donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron un vehículo Nissan Versa año 2016 de color blanco y un vehículo Nissan Xtrail modelo 2026 de color blanco y un Chevrolet Traverse 2009 de color gris, los cuales estaban debidamente estacionados, y presentaban daños por choque reciente.
En el sitio la de nombre Ericka Y. de 48 años informó a los agentes que al encontrarse en su domicilio escuchó un fuerte golpe observando que la conductora del Nissan Versa había impactado su vehículo sedán y la vagoneta.
Señalando en el momento a la conductora responsable, misma que dijo llamarse Carolina "N" de 29 años la cual despedía un fuerte aliento alcohólico, por lo que fue presentada ante el médico de guardia quien dictaminó que se encontraba en segundo grado de ebriedad.
Por tal motivo fue puesta a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.