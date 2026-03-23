Persistirá calor en Sonora; prevén lluvias hacia el fin de semana

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Temperaturas de hasta 35 grados continuarán durante la semana, pero un sistema de inestabilidad generará nubosidad y probabilidad de precipitaciones a partir del viernes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/03/2026 01:45 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 01:54 PM.