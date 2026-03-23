Persistirá calor en Sonora; prevén lluvias hacia el fin de semana

Altas temperaturas en este inicio de primavera continuarán durante toda la semana, sin embargo, hacia el fin de semana, se consolida la llegada de un periodo de lluvias de acuerdo con los datos de monitoreo climático, con el ingreso de un sistema de inestabilidad que provocará el incremento importante en la nubosidad.
Prácticamente de lunes a viernes, el termómetro marcará durante el día entre 34 y 35 grados centígrados, mientras que las madrugadas permitirán menores mediciones de entre 11 a 15 grados, con el cambio a partir del viernes 27 con un incremento en la cobertura de nubes, que llegará al 80 por ciento a partir del mediodía.
Para el sábado 28 la medición de temperatura caerá a 30 grados durante las horas del día y una posibilidad de precipitación de entre 10 y 30 por ciento sobre todo por la tarde entre 15:00 y 18:00 horas, lo que se incrementará para el domingo con tormentas aisladas durante el día y un porcentaje de lluvia que llegará al 60% a las 3pm.
De acuerdo con las proyecciones el calor cederá aún más en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, es decir para los días santos, lo que pudiera significar días de asueto con lluvias y mediciones de temperaturas agradables, por lo que la recomendación de las autoridades es mantenerse informados por medio de las redes sociales oficiales de las dependencias de resguardo.
Este cambio en el patrón del clima es resultado del paso de los últimos frentes fríos que aun afectarán la zona norte de Sonora, prolongando las condiciones invernales a pesar del cambio de estación y el incremento de las horas de luz solar, que está relacionado con el aumento en las temperaturas.