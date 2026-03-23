Reafirma Sergio Augusto López Ramírez alianza y crecimiento del PVEM en Sonora

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El líder del Partido Verde Ecologista de México destacó a Nogales como eje estratégico rumbo a 2027 y respaldó perfiles como Lorenia Valles Sampedro y Javier Lamarque Cano

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/03/2026 01:25 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 01:28 PM.