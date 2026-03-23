Reafirma Sergio Augusto López Ramírez alianza y crecimiento del PVEM en Sonora

En gira de trabajo por la frontera, Sergio Augusto López Ramírez, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reafirmó la solidez de la alianza oficialista en Sonora y destacó el crecimiento exponencial de su partido en la entidad, al señalar a Nogales como el punto de partida para la consolidación de su estructura electoral.
Durante su visita, el dirigente acompañó a la diputada local Azalia Guevara en su Sexta Jornada de Salud, donde resaltó el compromiso social de la legisladora. “Azalia es una diputada que regresa con su gente, que escucha y gestiona, queremos ponerla en una mejor trinchera para que le sirva a los nogalenses”, afirmó López Ramírez, al dejar entrever el fortalecimiento del perfil de Guevara para futuros procesos electorales.
López Ramírez fue enfático al señalar que la alianza con Morena, PT, Nueva Alianza y Encuentro Social se mantiene firme, pese a los recientes debates legislativos a nivel nacional con el tema de la Reforma Electoral.
Respecto a los perfiles que suenan para el relevo en 2027, López Ramírez señaló que, aunque la paridad de género y las encuestas internas definirán el rumbo, actualmente visualizan a dos perfiles punteros dentro de la coalición, con la Senadora Lorenia Valles como la opción femenina más sólida a nivel estatal y el alcalde de Cajeme Javier Lamarque, como el perfil masculino con mejores números actuales.
El dirigente cerró con un llamado a la participación ciudadana, al lanzar la pregunta: “¿Qué harías tú por Sonora si estuvieras en mi lugar?”, al asegurar que el Partido Verde basará su agenda en la escucha directa de las necesidades de la población.