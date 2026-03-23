Regidor Ramón Valenzuela rinde informe y destaca cercanía con la ciudadanía

El regidor Ramón Valenzuela Félix presentó su informe de actividades en Nogales, durante un encuentro realizado en el parque Mojaves de la colonia Colosio. Ante vecinos del sector, el funcionario expuso los principales resultados de su gestión, con énfasis en el apoyo a grupos vulnerables y la atención directa a las necesidades comunitarias.
El evento, llevado a cabo la tarde del sábado, reunió a decenas de asistentes, entre habitantes de la zona, así como familiares y allegados, quienes respaldaron el trabajo del edil. Durante su intervención, destacó la realización de más de 200 reuniones vecinales, así como diversas acciones en materia social, deportiva y de salud, incluyendo la implementación del programa “Actívate”.
Bajo el lema “A mitad del camino, vamos por lo que viene”, Valenzuela Félix detalló avances en rubros como ecología, bienestar social y atención ciudadana, subrayando la importancia de mantener un diálogo constante con la población. Aseguró que su oficina continuará operando con puertas abiertas para canalizar las solicitudes de los nogalenses ante el Ayuntamiento.
La jornada concluyó con un llamado a mantener la participación ciudadana y a fortalecer la gestión de recursos que impulsen el desarrollo urbano y social de la frontera, reiterando su compromiso de continuar trabajando por mejores condiciones para las familias de Nogales.