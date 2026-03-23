Regidor Ramón Valenzuela rinde informe y destaca cercanía con la ciudadanía

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Más de 200 reuniones vecinales y programas sociales marcan su gestión en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 02:45 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 02:48 PM.