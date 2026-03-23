Viacrucis migrante en Nogales clama por dignidad y solidaridad

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La Iniciativa Kino para la Frontera encabezó un recorrido binacional que unió fe, reflexión y denuncia sobre la realidad de las personas en movilidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/03/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 23/03/2026 12:48 PM.