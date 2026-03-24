Alumnas consumen presuntas “gomitas” y movilizan a autoridades en secundaria de Nogales

Tras el supuesto consumo de “gomitas” una estudiante de la escuela secundaria Estatal número 38 ubicada en la colonia Héroes se quedó profundamente dormida y al no poder despertarla los maestros llamaron a las autoridades.
De acuerdo con la información oficial este hecho se reportó al 911 a las 12:40 horas cuando personal docente dio aviso del caso a las autoridades, señalando a tres menores bajo los influjos del sedante.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes confirmaron el llamado, se informó que una de ellas no podía despertar, una más estaba somnolienta y una tercer afectada se había retirado de la escuela ante la llegada de las autoridades.
Se trata de alumnas de tercer grado de secundaria de 14 y 15 años de edad, quienes fueron entregadas bajo el resguardo de sus respectivos padres, que fueron orientados para solicitar atención profesional.
Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo es que las alumnas consiguieron dicho producto que se presume podría contener THC o componentes psicoactivos.
Las autoridades preventivas exhortan a la comunidad en general a prestar más atención a sus hijos adolescentes y revisar sus pertenencias de manera regular al acudir a clases, para estar más al pendiente de sus actividades.