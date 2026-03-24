Alumnas consumen presuntas “gomitas” y movilizan a autoridades en secundaria de Nogales

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Tres estudiantes de 14 y 15 años presentaron síntomas de sedación; una de ellas no podía despertar, lo que provocó la intervención de policías y paramédicos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 05:15 PM.