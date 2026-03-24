Asociación Down de Nogales organiza segunda caravana por día mundial del Síndrome de Down

...

Decenas de familias y organizaciones participaron en la segunda edición del evento impulsado por la Asociación Down

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/03/2026 12:26 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 12:31 PM.