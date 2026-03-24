Asociación Down de Nogales organiza segunda caravana por día mundial del Síndrome de Down

En un ambiente de fiesta, unidad y mucha conciencia social, la Asociación Down de Nogales llevó a cabo con éxito su Segunda Caravana, en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, el pasado sábado 21 de marzo.
El contingente, que partió desde la calle Obregón, estuvo compuesto por decenas de vehículos decorados con globos, mensajes de inclusión y los emblemáticos calcetines disparejos, símbolo que recuerda que lo diferente es extraordinario.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la participación de Andrea, quien con un entusiasmo contagioso invitó a toda la comunidad a sumarse a los festejos; su sonrisa y energía personificaron el objetivo central del evento: celebrar la vida y las capacidades de cada individuo.
Desde un legado de 18 años de lucha, Laura Rodríguez, directora de la asociación, destacó el esfuerzo coordinado detrás de esta movilización, al precisar que este proyecto no sería posible sin el cimiento puesto por su compañera, también fundadora y actual presidenta de la institución, Martha Moreno, con una ruta de trabajo incansable por abrir espacios de desarrollo para niños y adultos con síndrome de Down en la frontera.
Esta caravana significa mucho esfuerzo, lágrimas y tiempo de todas las madres de familia, ver el apoyo de las empresas y la comunidad nos motiva a seguir haciendo de Nogales una ciudad verdaderamente inclusiva, expresó Rodríguez durante la caravana.
Sumarnos a esta causa es sumarnos a la empatía y la inclusión; estamos aprendiendo cada día de estas personas tan amorosas que nos regalan un cariño sincero, señaló Griselda Quintero.
La caravana culminó en las instalaciones de la asociación, ubicadas en el sector El Greco, donde las familias disfrutaron de una convivencia llena de música, baile y el respaldo de diversos grupos sociales y musicales de la región que se solidarizaron con la causa.