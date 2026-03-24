Conmemora Luis Donaldo Colosio Riojas a sus padres a 32 años de su asesinato

...

El legislador encabezó una ceremonia íntima en Mausoleo de Colosio para recordar a Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, destacando un mensaje centrado en la familia, la memoria y la justicia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/03/2026 03:23 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 03:27 PM.