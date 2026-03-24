Conmemora Luis Donaldo Colosio Riojas a sus padres a 32 años de su asesinato

En un ambiente de profunda intimidad y respeto, el senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, encabezó la conmemoración del 32 aniversario luctuoso de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, en el Mausoleo Familiar ubicado en el Panteón Municipal de Magdalena de Kino.
Acompañado por familiares, amigos cercanos y el alcalde de Magdalena, Francisco Arturo Duarte Valdez, el legislador de Movimiento Ciudadano realizó una guardia de honor frente a las figuras de bronce que custodian los restos del excandidato presidencial, cuyo asesinato en 1994 marcó un antes y un después en la historia política de México.
Hoy recuerdo a mi padre desde un lugar muy íntimo: desde lo que me enseñó, desde lo que sembró en mí y desde el amor con el que intentó construir un mejor país... Ahora me toca a mí ser un buen padre, cuidar a mis hijos y honrar su memoria.
En las fotografías de la guardia de honor, destaca la presencia del actual alcalde Francisco Arturo Duarte Valdez, quien flanqueó al Senador frente a la placa que reza una de las frases más célebres de Colosio Murrieta: “La violencia no puede ser método ni fin... la paz, la estabilidad, la armonía y la legalidad son las vías de toda solución verdadera”.
La conmemoración concluyó con una misa en la que la familia Colosio, unida por la pérdida, pero fortalecida por el legado, pidió por la paz de México y la memoria de quienes buscaron un cambio para la nación.