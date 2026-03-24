Destacan estudiantes de CECyTES Nogales en Market Day del Consulado de EU

En un esfuerzo por estrechar vínculos con la comunidad y fomentar el emprendimiento local, el Consulado de Estados Unidos en Nogales llevó a cabo con éxito su edición de primavera del “Market Day”. El evento, enmarcado en la iniciativa “Freedom 250”, sirvió como plataforma para que estudiantes del CECyTES Plantel Nogales 1 proyectaran a nivel internacional su innovadora propuesta educativa y gastronómica denominada NÜRA.
La cónsul general, Michelle Ward, destacó que este bazar no solo apoya a causas sociales como el Club Niños y Niñas, sino que busca abrir las puertas del consulado en un ambiente de proximidad y accesibilidad. Fue en este escenario donde los jóvenes nogalenses demostraron que la educación técnica en el estado se encuentra a la vanguardia de la competitividad.
El proyecto NÜRA no es solo un producto alimenticio; es una estrategia transdisciplinaria donde los alumnos aplican conocimientos de diversas áreas de ciencia aplicada al desarrollar fórmulas para infusiones de flores y técnicas de dosificación de picante en postres, en un equilibrio sensorial único.
Así como de visión comercial orientados por los docentes Janeth Machi y Fernando Murrieta, diseñaron estrategias empresariales con estándares de exportación y la transformación digital, donde la profesora Yadira Atondo, desde el área de Programación, ha impulsado el proyecto mediante la creación de una página web de ventas.
Durante la jornada, las y los estudiantes no solo comercializaron sus productos, sino que pusieron a prueba sus habilidades en inglés, contabilidad y relaciones públicas, enfrentándose a un contexto real de mercado internacional.
Con el respaldo de las gestiones de las profesoras Adriana Gálvez y Erika Almanza, este tipo de presentaciones consolida al CECyTES como una institución clave en la formación de futuros empresarios que combinan la tecnología, el respeto por su cultura y la excelencia académica.