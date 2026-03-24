Destacan estudiantes de CECyTES Nogales en Market Day del Consulado de EU

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Con su proyecto NÜRA, alumnos del Plantel Nogales 1 mostraron una propuesta que combina ciencia, gastronomía y emprendimiento, proyectando su talento en un entorno internacional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/03/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 03:55 PM.