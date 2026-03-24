Detienen a 172 personas y aseguran más de 2 millones de dosis de droga en Sonora

Como resultado de la estrategia del Gabinete de Seguridad de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se logró la detención de 172 personas, así como el aseguramiento de más de 2 millones de dosis de droga, armas de alto poder y vehículos vinculados a actividades delictivas, durante operativos coordinados del 16 al 22 de marzo en distintos puntos del estado.
En estas acciones, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) retiraron de las calles 37 armas de fuego y 3 mil 479 cartuchos útiles, debilitando de manera directa la capacidad operativa de los grupos criminales.
Este es el resultado a grosso modo de la semana, que es producto del esfuerzo de todas las dependencias participantes. Agradezco mucho la colaboración, aseveró el mandatario sonorense.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró que se continuará actuando con firmeza para retirar de circulación drogas y armamento que atentan contra la tranquilidad social.
Las personas detenidas, así como el material asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.