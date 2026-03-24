Detienen a 172 personas y aseguran más de 2 millones de dosis de droga en Sonora

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Operativos coordinados permitieron decomisar armas, cartuchos y vehículos vinculados a actividades delictivas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 09:50 AM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 09:53 AM.