Falta de regulación impulsa informalidad en PyMES de Sonora: Canaco

Una marcada falta de mejora regulatoria, que brinde mayor número de oportunidades a los pequeños y medianos empresarios, es uno de los principales motivos del gran porcentaje de negocios que decide no continuar por los caminos legales y pasar a la informalidad, en un comercio que ha visto un gran nicho de crecimiento a través de las redes sociales, así lo declaró el presidente en Sonora de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Martin Zalazar Zazueta.
El representante manifestó, por parte de la Canaco en los tres niveles de gobierno se han sostenido una serie de mesas de trabajo con el principal objetivo de exponer las cuestiones que afectan directamente a las operaciones de todos los comercios, sin embargo, con un especial interés en PyMes, que son las que han sentido con mayor contundencia el embate de las políticas públicas, que, si bien benefician al trabajador, dejan en desventaja competitiva a los empresarios.
Sí, hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo, seguimos trabajando, buscando la manera de cómo facilitar todo a los afiliados. En este caso, pues no nos ha ido tan bien, pero seguimos luchando. Ahorita ya sacamos propuestas para reducción de impuestos, subsidios de impuestos. Estamos trabajando en eso. Luchamos mucho contra las 40 horas, la reducción de horas laborales. No se nos dio, pero al final de cuentas somos empresarios y sabemos cómo le vamos a centrarnos a todas estas modificaciones de leyes que ha habido, manifestó Zalazar.
Las empresas se encuentran a la expectativa de lo que suceda con las negociaciones del T-MEC en este 2026, ya que muchas de las políticas y acuerdos que pudieran aprobarse dentro de esas mesas de trabajo, pueden tener repercusiones en la forma que se opera en territorio mexicano, sobre todo aquellos que tienen contratos o buscan ingresar con sus productos a los Estados Unidos.
Sí, claro que sí, estamos muy atentos a eso. Porque si no se logra el tratado, yo creo que lo vamos a padecer todas las empresas. Entonces hay que estar muy atentos a eso, porque definitivamente vivimos en una incertidumbre total. No sabemos cómo nos va a ir el día de mañana, pasado mañana. Entonces hay que estar muy pendientes de todo eso, mencionó.