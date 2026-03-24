Falta de regulación impulsa informalidad en PyMES de Sonora: Canaco

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Empresarios señalan que la carga burocrática y las políticas públicas han dificultado la operación formal, provocando que muchos negocios opten por la informalidad, especialmente en redes sociales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/03/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 04:07 PM.