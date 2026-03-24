Hallan cuerpo en descomposición en lote baldío de la colonia Municipal

Un hombre fue localizado sin vida en un lote baldío ubicado en la colonia Municipal, al no tener manos las autoridades presumen que estaba siendo devorado por los animales, hasta el momento no se descarta que se trate de un homicidio violento en Nogales, Sonora.
Este hecho fue documentado alrededor de las 09:00 horas cuando se informó al número de emergencias sobre la presencia de una persona en estado de descomposición que se encontraba en un techo hechizo con desechos dentro de un lote, ubicado sobre la calle Moctezuma, entres Latinos y Sonora de dicho sector.
Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja y agentes de la Policía Municipal quienes confirmaron la presencia del cadáver que corresponde a un masculino de aproximadamente 35 a 40 años.
En el lugar trascendió que el cuerpo no tenía una de sus manos, estaba cubierto con un colchón y otros desechos y presentaba estado de descomposición.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales del Servicio Médico Forense acudieron para levantar evidencias y finalmente ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria en turno donde continúan con los trabajos de ley.
Será hasta que el personal de la FGJE de Sonora realice las pruebas científicas que se determine el motivo de la muerte de esta persona.
Cabe mencionar que la persona que lo encontró es una mujer dedicada al lavado de automóviles en la zona quien dijo lo conocía con el apodo de “el Charly”, quien en su momento le comento que había sido deportado de los Estados Unidos, donde incluso también vivió en estado indigente.