Hallan cuerpo en descomposición en lote baldío de la colonia Municipal

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El cadáver de un hombre fue localizado sin vida y con signos de descomposición; autoridades no descartan que se trate de un homicidio

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/03/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 04:50 PM.