Identifican a víctimas de ataque armado en Nogales

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Autoridades confirmaron la identidad de dos hombres ejecutados el pasado 21 de marzo; ambos presentaban impactos de arma de fuego y eran vinculados a un grupo delictivo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/03/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 05:08 PM.