Identifican a víctimas de ataque armado en Nogales

Los cuerpos de los dos hombres que fueron ejecutados a balazos el pasado sábado 21 de marzo fueron identificados de manera oficial por las autoridades ministeriales en Nogales, Sonora.
Se informó que se trató de Rodolfo Cirilo “N” y Juan Antonio “N” de 35 y 48 años de edad respectivamente, quienes fueron identificados plenamente luego de que familiares directos reclamaron sus restos y presentaran la documentación que los acredita ante dichas autoridades.
En su momento el alcalde de la ciudad confirmó que ambos pertenecían a un grupo delictivo de la ciudad y fueron víctimas de un ataque armado hasta el momento realizado por sujetos no identificados.
El motivo de la muerte se documentó por múltiples impactos producidos por proyectil de arma de fuego.
Por este medio se dio a conocer que fue alrededor de las 21:15 horas cuando se informó al 911 sobre detonaciones de armas de fuego en dicha calle a espaldas dela tienda Ley Centro, donde había personas heridas.
Autoridades y cuerpos de rescate encontraron en el sitio a los dos heridos los cuales fueron llevados al hospital donde fueron declarados sin vida.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos de la FGJE de Sonora quienes recolectaron evidencia del crimen asegurando varios casquillos percutidos en el lugar.
Sobre el supuesto narco mensaje que circulo en redes sociales el alcalde Juan Gim Nogales aseguró que se trató de una noticia falsa que se hizo circular de manera irresponsable por desconocidos.