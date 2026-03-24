Lanzan “Reto Gladiadores” en Nogales para apoyar a niñez vulnerable

Con un espíritu de solidaridad que trasciende las aulas, la Universidad y Preparatoria Hispana anunció el lanzamiento del “Reto Gladiadores”, un evento deportivo y humano diseñado para apoyar a una de las instituciones educativas más vulnerables de la región: la Primaria “Club de Leones”, en la periferia del sector Colosio en Nogales, Sonora.
El Reto Gladiadores no es solo una competencia física; es un puente de ayuda, durante conferencia de prensa, directivos y organizadores destacaron que el objetivo principal es recaudar juguetes y dulces para celebrar el Día del Niño con los pequeños de la colonia Colosio, una zona con carencias significativas, pero con una niñez llena de sueños.
La fecha está programada para el sábado 11 de abril de 2026 a partir de las 8:00 horas en la unidad deportiva “Estrellas Nogalenses”, cuya inscripción no tiene costo monetario y considera la donación de un juguete nuevo y una bolsa de dulces, compartieron Gabriela Medina, Coordinadora General de Universidad y Preparatoria Hispana, así como la maestra Karla Rojo, Coordinadora y Organizadora de Eventos de la institución.
Se contó con la participación del Director Municipal de Educación Edgar Valadez Valdez y Olga Gaxiola, promotora deportiva del Instituto Municipal del Deporte, quienes ratificaron la voluntad de colaboración en este proyecto por parte del Gobierno de la ciudad e invitación abierta a la población a participar en esta carrera con causa.
Como parte de los patrocinadores, el coordinador del Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública Municipal y representante del club de motociclistas Heptabikers, Francisco Cota Soto, detalló que el circuito constará de un recorrido de aproximadamente mil metros con más de 13 obstáculos; aunque el desafío físico es real y requiere capacidad física, especialmente para los mayores de 12 años, cuyo enfoque es totalmente humano y social.
Se contará con la participación activa de grupos como Heptabikers, quienes además de su presencia motorizada, donarán alimentos y sorpresas para los niños. Por su parte, la comunidad de motociclistas independientes con la representación de Ricky Left y el Club Rotario se han sumado para garantizar que ningún niño se quede sin una sonrisa.
Las inscripciones están abiertas en las instalaciones de la Universidad y Preparatoria Hispana, en un horario de 1:00 PM a 5:00 PM, por ello la convocatoria de demostrar que en Nogales hay gladiadores de la solidaridad al participar, correr y ayudar a que este próximo Día del Niño sea inolvidable para los más de 163 estudiantes del plantel.