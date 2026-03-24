León Gil asume presidencia de Canaco Nogales

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta frontera, llevó a cabo este martes 24 de marzo, la toma de protesta del consejo directivo para el periodo 2026-2027, donde Julio Cesar León Gil fue confirmado como presidente de este organismo camaral, sustituyendo a Cristhian Uriel López, por el presidente municipal Juan Gim Nogales.
El acto protocolario, contó con la presencia además del presidente en Sonora de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Martin Zalazar Zazueta, junto a representantes de organizaciones civiles, empresariales y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Durante su intervención, León Gil, agradeció el impulso en los proyectos realizados por el ahora expresidente, por su esfuerzo y dedicación para fortalecer la cámara, así como su ímpetu para dar a conocer a las empresas locales por medio de proyectos como “Expo Canaco” que servirá como plataforma firme de promoción, por lo que esta responsabilidad, consideró tiene la vara muy alta de acuerdo con las expectativas.
Es necesario la participación de cada comerciante que se sume a este proyecto, que lo aproveche. De tal manera que aproveche la oportunidad o el beneficio que quiere impulsar la Cámara de Comercio, sobre todo a los expertos que nos apoyarán en cada uno de estos temas. Y así puede prepararnos para los retos que tenemos enfrente, indicó León Gil.
Por su parte el presidente municipal Juan Gim Nogales, tras tomar protesta al nuevo consejo, reiteró sobre el excelente trabajo realizado por el presidente saliente y la oportunidad de continuar con las mejoras de la cámara en manos del nuevo designado, además de que reiteró el apoyo y colaboración, con una política de puertas abiertas que tienen en el edificio de gobierno de Nogales, todos y cada uno de los comerciantes, así como la población en general, buscando un futuro de progreso en todos los sectores.
Julio César León. Julio, felicidades nuevamente, está por demás decirlo, pero siempre contarás con el apoyo del Ayuntamiento, de las autoridades, para hacer sinergia, para hacer hermandad y trabajar en equipo, trabajar en equipo por todos tus agremiados y por la ciudad. La verdad, mis felicitaciones y mis bendiciones, manifestó el Alcalde.