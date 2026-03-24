León Gil asume presidencia de Canaco Nogales

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El nuevo dirigente encabezará el organismo para el periodo 2026-2027, con una agenda enfocada en digitalización, vinculación empresarial y fortalecimiento del comercio local

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/03/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 04:30 PM.