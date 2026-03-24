Modelo de albergue para migrantes en Nogales será replicado a nivel internacional

Desde su fundación, la Casa de Misericordia y de todas las Naciones, se ha dedicado a buscar el bienestar de la comunidad migrante, en un espacio seguro, cálido y con respeto a los derechos humanos, de manera gratuita y con el especial énfasis de dar lo necesario a las familias que ahí se albergan para mantener la esperanza en un mejor futuro, centro que, tras un acercamiento por parte de Cruz Roja Internacional, será replicado en otras partes del mundo por su conocido éxito.
Angélica Macías, mejor conocida como “Lika”, directora y fundadora de esta zona de refugio mencionó que en meses anteriores viajó a la cumbre de esta organización que se celebró en Colombia, en donde frente a sedes de todo el planeta, explicó la forma en la que se organiza y mantiene la operación de un sitio en donde familias pueden continuar su vida normal después de eventos traumáticos y separación, que es lo que su mayoría atraviesan los migrantes, dando apoyo en diferentes aristas a todos los que tocan sus puertas.
Había gente de Cruz Roja de Suiza, de Alemania, Checoslovaquia, de diferentes países y me pidieron, los representantes de la Cruz Roja, que compartiera el modelo del albergue, para replicar este tipo de experiencias precisamente en todos estos lugares que se veían con una necesidad de espacios para recibir personas que iban a ser deportadas, que iban a ser desplazadas y eso ha sido algo que a mí me da satisfacción y que nos gusta compartirlo, mencionó Macias.
Había gente de Cruz Roja de Suiza, de Alemania, Checoslovaquia, de diferentes países y me pidieron, los representantes de la Cruz Roja, que compartiera el modelo del albergue, para replicar este tipo de experiencias precisamente en todos estos lugares que se veían con una necesidad de espacios para recibir personas que iban a ser deportadas, que iban a ser desplazadas y eso ha sido algo que a mí me da satisfacción y que nos gusta compartirlo, mencionó Macias.
Dentro de Casa de Misericordia, la población vulnerable tiene la oportunidad de un desarrollo integral, sobre todo los más pequeños, con talleres como horticultura, gastronomía, bordado, tortillería, elaboración de ukeleles, aprendizaje del inglés, actividades deportivas entre otras, sin embargo uno de los programas estrellas es la conocida como “Escuelika” que tiene como objetivo brindar educación a niños y niñas migrantes, en su espera al ingreso hacia los Estados Unidos, con un sistema apoyado por la Secretaria de Educación y Cultura, FESAC y el Colegio de Sonora.
Manifestó el compartir como es el que el albergue ha tenido una repercusión en las personas que han pasado es un orgullo, ya que consideró que hay un aprendizaje y una sanación de los migrantes, ya que el acompañamiento incluye el cuidado psicológico y médico para los que forman parte de esta comunidad, por lo que consideró que el modelo se replique, es una forma más de continuar esta labor de apoyo, aunque sea en otras latitudes.
Para nosotros ser como una punta de lanza se puede decir de una forma de ser albergue, casa, pues es una satisfacción muy grande y lo más es como, no solamente estamos colaborando con las personas que están llegando aquí, se está haciendo extensivo y entonces cuando son más los espacios como estos que están haciendo esta labor, entonces como que se unen más las fuerzas y lo vemos como un trabajo común, precisamente comunitario, indicó.
Para nosotros ser como una punta de lanza se puede decir de una forma de ser albergue, casa, pues es una satisfacción muy grande y lo más es como, no solamente estamos colaborando con las personas que están llegando aquí, se está haciendo extensivo y entonces cuando son más los espacios como estos que están haciendo esta labor, entonces como que se unen más las fuerzas y lo vemos como un trabajo común, precisamente comunitario, indicó.