Modelo de albergue para migrantes en Nogales será replicado a nivel internacional

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La Casa de Misericordia destacó por su enfoque integral de atención, lo que llevó a la Cruz Roja Internacional a impulsar su réplica en otros países

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/03/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 04:15 PM.