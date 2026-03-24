PRI Nogales honra a Colosio y llama a la unidad partidista

A 32 años del trágico suceso que marcó la historia política de México, los liderazgos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales se reunieron ayer en la Plaza Luis Donaldo Colosio para realizar una guardia de honor y refrendar los valores de unidad y justicia que promovió el sonorense.
David Chavoya, presidente del PRI en esta frontera, subrayó que el partido se encuentra en una etapa de “calentamiento” y fortalecimiento, con un notable regreso de cuadros políticos que se habían distanciado. “Nos llena de satisfacción ver caras que tenían tiempo sin aparecer; eso significa que el partido sigue fuerte y con presencia en las colonias”, comentó Chavoya.
Desde una perspectiva de homenaje y compromiso social, Braulio Sánchez, titular de la Fundación Colosio local, hizo un llamado a no bajar la guardia y a unir fuerzas para combatir las carencias que hoy afectan a los nogalenses.
Sánchez recordó que el legado de Colosio perdura en la memoria de los ciudadanos y debe ser el motor para exigir mejores condiciones de vida. “Estamos abiertos al público para hacer las gestiones que estén en nuestras manos para mejorar el entorno de la ciudad”, aseguró.
A este encuentro asistió también el expresidente del partido en Nogales, Jorge Freig Carrillo, cuya presencia fue destacada por Chavoya como un respaldo vital para el proyecto actual.
La trayectoria de Jorge Freig y su acompañamiento en la asamblea estatal nos da respaldo y seguridad en el camino que estamos trazando; vamos en unidad por un mismo camino, señaló el líder local.