Programa Mujeres al 100 entrega apoyos alimentarios en colonias vulnerables de Nogales

Cumpliendo con el objetivo social del programa Mujeres al 100, la coordinadora del proyecto en esta frontera, Angélica Burgos Garay, entregó apoyos alimenticios a familias en condición vulnerable en las colonias CTS-CROC y Rosarito I durante el pasado fin de semana.
Burgos Garay explicó que por medio de la colaboración de las integrantes de la agrupación fue posible conseguir los artículos de primera necesidad para apoyar a estas familias.
En la agrupación contamos con una red de mujeres que trabajan en favor de la comunidad...brindando atención y orientación para las mujeres en general y, como en este caso, con el apoyo alimenticio para las madres de familia que lo requieren, expresó.
También se realizan gestiones ante diversas instancias, dependiendo de la petición recibida, añadió, para canalizarla a quien corresponda o resolverlas al interior del programa Mujeres al 100.
En este caso, se nos acercaron estas madres de familia que nos solicitaron unas despensas...en las visitas realizadas a estas colonias y ahora regresamos a sus casas para entregarles este apoyo, manifestó.
Las integrantes del grupo Mujeres al 100, agregó, permanentemente están llevando a cabo reuniones con los residentes de las colonias, llevando el mensaje de motivación y respaldo para las mujeres de Nogales.