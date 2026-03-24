Programa Mujeres al 100 entrega apoyos alimentarios en colonias vulnerables de Nogales

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La coordinadora Angélica Burgos Garay encabezó la entrega de despensas a familias de CTS-CROC y Rosarito I, como parte de las acciones solidarias impulsadas por la red de mujeres del programa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 01:24 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 01:28 PM.