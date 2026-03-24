Con prótesis dañada, Carolina lucha a diario por salir adelante en Nogales

La nogalense Carolina Aide Gastelum Pérez, perdió una de sus piernas en un accidente automovilístico, debido a su condición física le ha sido imposible conseguir un trabajo, desde hace años sufre dolores ya que su prótesis debió ser cambiada, de esa forma trabaja todos los días lavando carros y cuidando a una mujer adulta mayor a cambio de un lugar donde vivir.
Con solo una pierna y una prótesis en mal estado Carolina sale a trabajar todos los días desde muy temprano a cuidar a una mujer adulta de 84 años después se traslada afuera de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe donde lava carros para sacar su sustento del día.
Imposibilitada económicamente para comprar una nueva prótesis que necesita sufre de interminables dolores, pero debe de trabaja para poder comer, su situación no le ha permitido ahorrar para comprar su nueva prótesis.
Yo tuve un accidente automovilístico, nos volteamos y me cayó el carro encima de mi pierna y me tuvieron que amputar, entonces ahora yo uso prótesis y ya no me trabaja, me amputaron mi pierna derecha y pues la prótesis ya no me está sirviendo, ya no me sirve el pie necesito un pie nuevo, necesito la malla que me detiene la prótesis con mi cuerpo, me salen muy caros, el pie me cuesta 4 mil 500 pesos y la malla 2 mil 500.
No, pues yo lavo carros aquí afuera del Santuario porque no he podido conseguir un trabajo estable, explicó.
Sí, todo el día. En el muñón, debajo del muñón traigo un callo, como tanto así de grande, de ancho y me duele, al dar el paso a mí me duele, pero pues creo que a lo mejor ya puedo tomar el dolor me aguanto el dolor porque si tomo pastillas no me ayuda, tengo que aprender a manejarlo yo sola, y pues es difícil porque todo el día ando caminando aquí.
He ido a varias partes a pedir ayuda, pero hasta ahorita no me han respondido, pero con el favor de Dios hoy si, argumentó.
Pues yo dinero no tengo, por lo mismo ahorita yo estoy cuidando a una señora de 80 años, 84 tiene y pues para yo poder vivir ahí en su casa, yo me hago cargo de ella, yo le doy de comer, yo la baño, yo le doy sus medicamentos, y pues cuando llega su hijo es cuando yo me puedo venir a trabajar, para yo poder ganar dinero, para comprar mis cosas.
Ahorita estoy ahorrando porque quiero hacer canastas para los días de la coneja, para vender para los niños y así, yo lo que pueda hacer de trabajo lo hago, pero para juntar tanto dinero no puedo, acentuó.
Ellos no vienen a verme, no tengo comunicación con ellos, dicen que no les gusta venir para acá, ni el teléfono me contestan, pero pues sus razones tendrán. Pues me siento triste porque pues son mis hijos, son mis hijos y no dicen, hay que ir a ver a mi mamá o algo.
Yo le pido al público que, si alguien me puede ayudar, yo no estoy pidiendo dinero, sea, si me pueden ayudar ellos a comprar lo que necesito para mi pierna, porque la verdad yo estoy cansada, batallo mucho con esto, no puedo caminar, hay veces que no me puedo ni parar, me duele lo que traigo en el muñón ahí.
A mí me encuentran aquí afuera del Santuario, aquí ando yo todo el día lavando carros, aquí los comerciantes, todos me conocen. Pues yo no soy mala persona y soy muy trabajadora, pero no puedo juntar tanto dinero, así no puedo, finalizó.
