Récord de participación en certificación de consejería en adicciones en Nogales

Con una respuesta sin precedentes que refleja el compromiso de la comunidad fronteriza, un total de 17 personas atendieron formalmente el curso de Certificación en Consejería en Adicciones en la Casa Albergue Contra Adicciones Femenil; esta cifra destaca a nivel estatal, pues en ediciones realizadas en otros municipios, la participación suele concentrarse apenas entre 4 y 6 personas.
Desde esta perspectiva de un modelo de profesionalización, Clelia Trevizo, fundadora del centro y pionera en traer esta capacitación a la ciudad, expresó su profundo agradecimiento a la comunidad nogalense por este interés, al enfatizar que el programa, que cuenta con validez oficial ante la SEP y CONOCER, busca sustituir figuras empíricas por consejeros técnicos respaldados por especialistas en psicología provenientes de Hermosillo.
Explicó que la consejería es el acompañamiento profesional que hoy sustituye figuras antiguas, al enfatizar que hoy buscan que quienes ayuden a otros tengan el respaldo técnico y la cédula correspondiente con una coyuntura de empatía y resultados.
A casi dos años de la apertura del albergue, la institución se ha consolidado como un referente de recuperación para mujeres en situación de vulnerabilidad, por lo que, la directora expuso que el estigma social hacia la mujer con adicciones es severo, pero los resultados demuestran que el cambio es posible.
La sociedad a veces nos ve como un desecho humano, pero somos personas que cometieron un error y tienen derecho a cambiar; yo cumpliré 24 años limpia, compartió con emotividad, al recalcar el llamado a la acción desde la ayuda profesional y personalizada.
Manifestó que, este grupo de 17 nuevos consejeros en formación representa un avance significativo en la creación de una red de apoyo técnica y humana que pone a Nogales a la vanguardia en el combate a las dependencias químicas en el estado.