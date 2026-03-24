Récord de participación en certificación de consejería en adicciones en Nogales

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Un total de 17 personas se integraron al curso con validez oficial, fortaleciendo la profesionalización en la atención de adicciones y posicionando a la ciudad como referente estatal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/03/2026 03:33 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 03:41 PM.