Refuerzan acciones contra dengue ante riesgo por movilidad en Semana Santa en Nogales

El Consejo Municipal de Salud, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, acordó el lunes intensificar las jornadas de descacharre, fumigación y nebulización en los sectores con mayor incidencia en la frontera, situación que se puso sobre la mesa tras detectarse que, aunque en 2026 solo hay cuatro casos confirmados y todos son importados, la movilidad de Semana Santa puede elevar el riesgo de brotes locales.
En la sesión estuvieron presentes la directora de Salud, Viviana García; la regidora y presidenta de la Comisión de Salud, Dora Alicia Ruelas; el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz; el doctor Carlos Jesús Bórquez del IMSS Bienestar, entre otras autoridades del sector, funcionarios de la actual administración y representantes del sector civil y empresarial.
Dentro de la reunión, las autoridades señalaron que la problemática principal actual se debe a quienes saldrán de vacaciones y al factor de la falta de agua en algunos sectores, que obliga al almacenamiento en recipientes; por ello se determinó que cualquier caso sospechoso en los centros de salud debe tratarse preventivamente como un posible cuadro de dengue o sarampión.
Como acción inmediata, se determinó integrar a 50 voluntarios del CIAD de Cananea, junto a personal de Imagen Urbana, para capacitarse en el uso de abate y máquinas nebulizadoras en las zonas detectadas como críticas, entre las cuales se contemplaron Colosio, Solidaridad, Lomas de Anza, Lomas del Sol, San Carlos, Nuevo Nogales y Virreyes.
Si bien la estadística muestra un descenso respecto a los 183 casos confirmados en 2024, se busca evitar que el almacenamiento de agua en sectores específicos genere nuevos criaderos, por lo que el sector empresarial, educativo y diversos institutos gubernamentales se sumaron al compromiso de mantener estas reuniones de salud de forma trimestral.
El plan de acción incluyó un llamado urgente a la capacitación de voluntarios para el manejo de equipo técnico y la aplicación de químicos preventivos en los hogares, por lo que se acordó continuar con el proyecto para garantizar la seguridad sanitaria de los habitantes de las colonias afectadas.