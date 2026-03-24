Refuerzan acciones contra dengue ante riesgo por movilidad en Semana Santa en Nogales

...

El Consejo Municipal de Salud acordó intensificar jornadas de descacharre, fumigación y nebulización en colonias prioritarias, ante el riesgo de brotes por viajes y almacenamiento de agua

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/03/2026 01:39 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 01:42 PM.