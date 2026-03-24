Vigilan planta asfaltadora en Nogales; advierten clausura por contaminación

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El Ayuntamiento mantiene monitoreo permanente en una planta al sur de la ciudad tras denuncias ciudadanas, con la instrucción de suspender operaciones si se detectan emisiones que afecten la salud de las familias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/03/2026 01:02 PM.
En Nogales y editada el 24/03/2026 01:16 PM.