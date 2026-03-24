Vigilan planta asfaltadora en Nogales; advierten clausura por contaminación

El Ayuntamiento de Nogales mantiene bajo un esquema de monitoreo permanente la operación de una planta asfaltadora ubicada al sur de la ciudad, en las inmediaciones de la colonia Nuevo Nogales, con el mandato claro de suspender sus actividades si se detectan emisiones que afectan a la población. La medida surge tras denuncias ciudadanas recibidas la semana pasada, lo que ocasionó una inspección física directa por parte de las autoridades municipales para evaluar el impacto ambiental en el sector.
Este centro, que actualmente presta servicios al Gobierno del Estado para las obras de rehabilitación en el recinto fiscal, tiene prohibido el uso de materiales reciclados que puedan generar contaminantes dañinos, por lo que el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, enfatizó que no se permitirá que el desarrollo de obras de infraestructura pública o privada se realice con un impacto colateral en la salud de las familias y niños que habitan en las colonias cercanas.
En el momento mismo en el que empieza a trabajar con material reciclado y empieza a contaminar el medio ambiente y a afectar a las familias de las colonias de alrededor, vamos a suspender la operación de ello. Esa es la indicación que tenemos, no importa que esté llevando a cabo trabajos para el estado, para el municipio, para la federación. Está antes el interés de la comunidad en general y de los pobladores, entonces no vamos a permitir que se esté contaminando de esa manera, comentó el secretario.
En el momento mismo en el que empieza a trabajar con material reciclado y empieza a contaminar el medio ambiente y a afectar a las familias de las colonias de alrededor, vamos a suspender la operación de ello. Esa es la indicación que tenemos, no importa que esté llevando a cabo trabajos para el estado, para el municipio, para la federación. Está antes el interés de la comunidad en general y de los pobladores, entonces no vamos a permitir que se esté contaminando de esa manera, comentó el secretario.
Mencionó que en su momento se instó a los responsables a considerar una reubicación a espacios alejados de las zonas habitacionales para no dañar a la comunidad, y si bien reconoció que es importante el trabajo de bacheo, el gobierno insistirá en que debe ejecutarse con responsabilidad ambiental.
El monitoreo, mencionó, es diario, pues aunque la maquinaria no ha operado recientemente, de acuerdo con sus visitas, la orden de clausura inmediata permanece vigente ante cualquier irregularidad que se detecte, por lo que hizo un llamado a los empresarios ganadores de licitaciones a priorizar el bienestar colectivo sobre sus intereses económicos.
Entonces invitamos a los empresarios que van a llevar a cabo la ejecución de contratos de licitación que hayan ganado con los gobiernos municipales, estatales y federales, a que lo hagan con mucha responsabilidad. Porque no podemos anteponer la salud de las personas sobre el interés de un empresario o de un proyecto que quiera ejecutarse, manifestó.
Entonces invitamos a los empresarios que van a llevar a cabo la ejecución de contratos de licitación que hayan ganado con los gobiernos municipales, estatales y federales, a que lo hagan con mucha responsabilidad. Porque no podemos anteponer la salud de las personas sobre el interés de un empresario o de un proyecto que quiera ejecutarse, manifestó.