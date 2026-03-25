Anuncian campamento juvenil de Semana Santa en Nogales

Con el objetivo de fomentar la sana convivencia y el desarrollo físico de la juventud nogalense, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Comisaría General de Seguridad Pública, anunció la realización del Campamento de Semana Santa 2026, coordinado por el grupo Heptatlón Juvenil.
El Comandante Francisco Cota Soto, coordinador del Heptatlón Juvenil, informó que esta actividad se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo, al iniciar con un reto ciclista con salida programada desde el entronque de la ciudad a la carretera rumbo a Mascareñas en punto de las 8:00 horas del sábado.
Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el alcalde Juan Francisco Gim, quien ha mantenido un compromiso firme con la creación de espacios seguros y formativos para las nuevas generaciones. Bajo el respaldo del Comisario General, Luis Arturo Corrales Ley, la corporación busca que la labor policial trascienda la vigilancia y se convierta en un agente de cambio social.
Al respecto, desde la subdirección de Prevención del Delito, a cargo de Melissa Encinas, destacan que este campamento es el resultado de un esfuerzo integral que impacta directamente en el núcleo familiar, al señalar que se ha focalizado una estrategia de proximidad donde convergen diversos programas clave de la dependencia, como es DARE, Proximidad Social, Unavim y Educación Vial, así como el propio Heptatlón.
Dentro de las actividades y requerimientos, el Comandante Cota Soto detalló que las y los jóvenes participantes disfrutarán de un programa dinámico que incluye la pedaleada hacia el campamento, pista comando y fogata nocturna, prácticas de rapel y tumbling, activación física, juegos y una noche musical.
Buscamos que los jóvenes no solo se diviertan, sino que forjen un carácter basado en la disciplina y el compañerismo, es una instrucción clara de nuestro Comisario y del Alcalde fortalecer estos vínculos con la comunidad, expresó el coordinador.