Aumentan hasta 60% emergencias atendidas por Bomberos en Nogales

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Incendios de basura en tiraderos clandestinos y accidentes viales encabezan los reportes recientes; autoridades alertan por alza en percances durante temporada de calor

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/03/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 04:35 PM.