Aumentan hasta 60% emergencias atendidas por Bomberos en Nogales

Hasta en un 60 por ciento se han incrementado los llamados al Heroico Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez en las últimas semanas, de acuerdo con el comandante Cesar Ramón Vélez, incidentes que son liderados por los incendios de basura en sitios clandestinos y los choques entre vehículos en diferentes zonas de la frontera.
El líder de los combate llamas explicó sobre el tema de los choques vehiculares, que ellos han identificado principalmente dos factores, el primero la falta de pericia para sortear el incesante tráfico que se ha registrado en la frontera durante los pasados meses y también el incremento en las temperaturas, el cual argumentó ocasionado que los conductores pisen el acelerador para realizar más rápido sus traslados, lo que genera el alza en las estadísticas, en algunos casos con víctimas fatales.
Hace unos días tuvimos un accidente en el camino a Mascareñas, donde desgraciadamente perdió la vida una persona. Hemos estado teniendo accidentes en la carretera internacional. De hecho, ahorita, no hace ni 10 minutos, hay un accidente a la altura de la gasolinera El VIP, donde había una persona inconsciente, inclusive, y ya está fuera de peligro. Pero sí, los accidentes se han incrementado como nunca. Han subido demasiado el índice de accidentes automovilísticos, comentó el comandante.
Para este periodo vacacional y de paseo familiar el comandante recomendó en primera cerrar tambos de gas y si es posible desconectarlos de los electrodomésticos, además de si se saldrá por algunos días, deshabilitar la electricidad desde su fuente, y agregó el cuerpo de Bomberos, implementará un operativo constante en las zonas de esparcimiento, como cada año, para evitar incidentes que pongan en riesgo a la población.
Nosotros siempre hemos, desde que tengo su memoria, Bomberos ha implementado un operativo donde nos acercamos a los diferentes puntos que la población utiliza para paseos recreativos. Para el lado de Mascareñas, para el lado del Bellotoso, para el lado del Porvenir, Bomberos va a estar dando recorridos, va a estar presente en la carretera internacional debido a que también en estas fechas sube el índice de accidente automovilístico, manifestó.