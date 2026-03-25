Ciclistas juveniles parten al Nacional CONADE en Jalisco

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Atletas nogalenses viajaron a Jalisco para competir en la etapa selectiva, con el objetivo de representar a Sonora en el máximo evento deportivo juvenil del país

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/03/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 03:52 PM.