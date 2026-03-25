Ciclistas juveniles parten al Nacional CONADE en Jalisco

Con el entusiasmo propio de quienes han dedicado años a la disciplina del pedal, este martes partió la delegación de ciclistas de Nogales con destino a Jocotepec, Jalisco, para participar en la etapa selectiva de los Juegos Nacionales CONADE 2026.
La delegación está integrada por la y los destacados atletas África Ayala y Francisco “Panchito” Arellano, quienes estuvieron presentes en la salida desde la Unidad Deportiva local. A ellos se sumará Andrés Tello, quien ya se encuentra en camino tras un breve periodo de descanso familiar en Sinaloa.
Respecto al calendario de competencia, bajo la dirección técnica de Bladimir Gil, presidente de la Comisión Nogalense de Ciclismo, los jóvenes enfrentarán una agenda exigente, toda vez que el viernes enfrentan prueba de contrarreloj para Ayala y Arellano; el sábado, África Ayala competirá en la prueba de ruta de 50 km y el domingo, Francisco Arellano y Andrés Tello cerrarán la participación en la ruta de 60 km.
Es una formación constante, Francisco ha estado forjándose desde los 11 años y África ha mostrado un crecimiento notable, vamos con la meta de dar el mejor esfuerzo y poner el nombre de nuestra ciudad en alto, comentó Bladimir Gil antes de abordar la unidad de transporte.
Es un orgullo que tengan esta representatividad, el reto es grande, pero el objetivo es que crezcan como deportistas y como ciudadanos, señaló el funcionario.