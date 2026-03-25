Equipo Zenith de Nogales se suma a la Final Mundial de Robótica

En un hecho trascendente para la educación tecnológica en la frontera, el equipo “Zenith” de Robótica del Instituto Vanguardista Marcel ha puesto el nombre de Nogales en lo más alto al clasificar a una competencia mundial con un proyecto enfocado en la arqueología.
Esto luego de una destacada participación en el torneo nacional celebrado en Monterrey; el equipo ha asegurado su lugar en la competencia mundial de robótica de la First Lego League, este año enfocada en la tierra, que en esta edición tendrá como sede histórica la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el próximo mes de mayo.
El equipo está conformado por los jóvenes talentos Emiliano Pintado, Emiliano Araiza, Rodrigo Quintero, Raúl Gutiérrez, Yamileth Leyva, Karol Arangure, Nicole Gutiérrez, Rania Mazlum, Fátima Ramírez y Sebastián Núñez, quienes bajo la guía de sus coaches Darian Martínez y Luz Martínez han demostrado que la creatividad y la ingeniería no tienen límites.
Nuestro proyecto se enfoca en que los niños puedan descubrir, aprender y divertirse con este robot; queremos que la arqueología sea un tema del que se hable más y que genere interés, explicó la alumna Rania Mazlum, al precisar que ya planean integrar un detector de metales para potenciar la eficacia de su prototipo en excavaciones reales.
El impacto personalmente ha sido muy grande; los hemos ayudado a crecer no solo en robótica, sino en actitudes, emociones y responsabilidad. El reto más importante fue darles el espacio de que se equivoquen y que ellos mismos resuelvan sus problemas, que entiendan que un error es una oportunidad para mejorar, compartió con emoción la coach Darian.
Muchos comenzaron pensando que no les iba a gustar la robótica y terminaron cambiando totalmente su forma de verla; han dado más del 100% para impactar en la sociedad con sus aprendizajes.
Anteriormente tenía pensado estudiar arquitectura, pero con este proyecto me di cuenta de que me interesa muchísimo más la ingeniería, la programación y construir robots. Me movió una pequeña chispa para estudiar Ingeniería Mecatrónica, relató la alumna Yamileth Leyva, sentimiento que fue secundado por sus compañeros, quienes ven en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) su próximo camino profesional.
Nos gustaría buscar apoyo de patrocinadores para solventar el viaje y mejorar nuestro robot; necesitamos ese respaldo para que el sueño de estos chicos se haga realidad y logren todo lo que se propongan, señaló la maestra Luz Martínez.