Equipo Zenith de Nogales se suma a la Final Mundial de Robótica

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El equipo “Zenith” del Instituto Vanguardista Marcel obtuvo su pase a la First Lego League en Guadalajara con un robot enfocado en la arqueología

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/03/2026 10:49 AM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 10:56 AM.