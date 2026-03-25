Impulsa Azalia Guevara el deporte para adultos mayores en Sonora

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La diputada presentó un exhorto para que municipios y CODESON promuevan programas de actividad física que mejoren la salud y calidad de vida de este sector

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/03/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 03:46 PM.