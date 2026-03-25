Impulsa Azalia Guevara el deporte para adultos mayores en Sonora

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fomentar una vejez activa en la entidad, la diputada local por el Distrito IV, Azalia Guevara, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con punto de acuerdo para impulsar el deporte entre las personas adultas mayores.
La legisladora, representante de los municipios de Nogales y Santa Cruz, hizo un llamado a los 72 ayuntamientos de Sonora y a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) para que se coordinen en la creación y promoción de programas de actividad física diseñados específicamente para este sector de la población.
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Sonora invita respetuosamente a los 72 municipios del Estado de Sonora y a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora para que impulsen, alienten, desarrollen y publiciten la práctica de disciplinas deportivas para personas adultas mayores, expuso ante el pleno.
Promover el bienestar de nuestras personas adultas mayores es una responsabilidad compartida, buscamos una sociedad más activa, saludable e incluyente donde el deporte sea el motor para elevar su calidad de vida, afirmó la diputada durante su intervención.
Azalia Guevara ratificó su interés de reforzar su agenda legislativa enfocada en el desarrollo social y la atención a grupos vulnerables, bajo el lema de trabajar avanzando con la gente.