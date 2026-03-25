Joven nogalense destaca a nivel nacional en declamación

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Kevin Jhovann Castillo Duarte, alumno del CETis 128, ha obtenido primeros lugares estatales y representado a Sonora en competencias nacionales gracias a su talento y constancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/03/2026 10:04 AM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 10:31 AM.