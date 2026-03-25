Joven nogalense destaca a nivel nacional en declamación

El joven estudiante Kevin Jhovann Castillo Duarte, de 17 años y alumno del CETis 128, ha logrado posicionarse como uno de los talentos más destacados de Nogales en la disciplina de declamación, obteniendo primeros lugares a nivel estatal y representando a Sonora en competencias nacionales.
Su trayectoria comenzó desde la secundaria, al participar en los Eventos Artísticos y Culturales, donde obtuvo el segundo lugar en declamación. Posteriormente, continuó perfeccionando su talento hasta consolidarse como un referente juvenil en esta disciplina.
Ya en el nivel medio superior, Kevin obtuvo el primer lugar en la etapa local del Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2025, lo que le permitió avanzar a la fase estatal, donde nuevamente logró el primer lugar al competir contra estudiantes de distintos planteles de Sonora.
Gracias a su desempeño, representó al estado en dos ocasiones a nivel nacional, destacando su participación en Querétaro, donde se colocó entre los mejores exponentes del país.
Además, ha participado en diversos espacios culturales y académicos, como el Día del Libro, el evento FILIG 42 en la Ciudad de México, el Spelling Bee 2024 en su etapa local, así como en el Festival Académico en el área de Humanidades y en creación literaria, donde ha obtenido importantes reconocimientos.
El director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta), Nadir Altair del Cid González, reconoció el esfuerzo del joven nogalense y la importancia de fortalecer estos espacios:
Kevin es un ejemplo del talento que tenemos en Nogales. Su disciplina y constancia demuestran que, con el acompañamiento adecuado, nuestras y nuestros jóvenes pueden trascender a nivel estatal y nacional, expresó.
Queremos que más jóvenes descubran su talento y encuentren en la cultura una herramienta para su desarrollo personal y académico, añadió.
Kevin Jhovann Castillo Duarte representa un claro ejemplo de que la constancia, la preparación y el acceso a oportunidades pueden proyectar el talento nogalense a nivel nacional.