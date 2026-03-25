Niñez de Nogales participa en elección infantil con voto electrónico

En un hecho sin precedentes para el civismo regional, la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nogales, Sonora, se convirtió en el escenario donde la niñez tomó la palabra. El pasado 19 de marzo se llevó a cabo el ejercicio democrático para elegir a la diputada y diputado infantil por los Distritos Locales IV y V, destacando el uso de tecnología de vanguardia.
La innovación en las urnas es el debut de la boleta electrónica, ya que por primera vez en la historia de este distrito el proceso electoral infantil dejó atrás el papel para implementar el modelo de voto a través de boletas electrónicas. Esta innovación no solo agilizó el proceso, sino que familiarizó a los pequeños representantes con las herramientas tecnológicas que definen la democracia moderna.
La transparencia del ejercicio estuvo garantizada por una Comisión Electoral de alto nivel, integrada por la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 02 del INE, Emma Arellano Peñaloza, como delegada especial. Como presidente de casilla fungió Andrés García Vázquez, vocal de Capacitación Electoral, y como secretario de casilla, Ernesto Oliver Meza Vázquez, supervisor de la Zona Escolar 107. Como escrutadores participaron Óscar Iván Pérez Meza y Antonio Rochín Tirado.
Como parte de las voces por una comunidad saludable, un total de 16 representantes de diversas zonas escolares compitieron tras haber superado etapas previas a nivel escuela y zona. En esta ocasión, la tribuna no fue para promesas vacías, sino para propuestas concretas bajo la temática: “Alimentación saludable: ¿Qué acciones implementarías en tu comunidad para que las familias adopten hábitos de buena alimentación y vida saludable?”.
Las y los candidatos demostraron una preparación excepcional con exposición de soluciones para combatir los problemas de nutrición en sus comunidades, al dejar claro que la niñez tiene una visión crítica y propositiva sobre la salud pública.
El evento contó con una solemne ceremonia cívica que reforzó los valores patrios, donde la escolta oficial del Instituto Castelo engalanó el protocolo, mientras que el alumno Jesús Villa Mezquita, de la Primaria Román Baqueiro Tec, conmovió a los asistentes con la declamación del juramento a la bandera.
Las autoridades electorales expresaron su profundo reconocimiento a madres y padres de familia, tutores y personal docente que acompañaron el proceso formativo de las y los menores.