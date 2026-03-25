Niñez de Nogales participa en elección infantil con voto electrónico

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El INE realizó un ejercicio democrático donde estudiantes eligieron a sus representantes infantiles, destacando por primera vez el uso de boletas electrónicas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/03/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 11:30 AM.