Reconoce Ayuntamiento de Nogales a 25 mujeres por su labor en el servicio público

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este martes el Ayuntamiento de Nogales, llevó a cabo el evento “Mujeres que Dejan Huella” un espacio dedicado a reconocer la trayectoria, el compromiso y las contribuciones de féminas destacadas dentro del servicio público de la comuna.
El evento estuvo encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a su señora esposa y presidenta del DIF Municipal, Griselda Quintero, así como la síndica del Ayuntamiento, Edna Elinora Soto, el secretario de la comuna, Hipólito Sedano Ruiz, además de la regidora y presidenta de la comisión de la Mujer y Equidad de Género en el cabildo, Martha Gabriela Castillo Chiquete y la directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer.
Dentro de la ceremonia el Alcalde reconoció el papel trascendental que las mujeres ejecutan diariamente dentro de las operaciones de la administración municipal, a quienes consideró como la piedra angular de todos los aspectos de lo que se logra a través de las dependencias, además de que recordó que, de la misma forma, ese liderazgo se nota en las cuestiones sociales, educativas, gubernamentales y empresariales.
En su discurso destacó también que este reconocimiento es merecido por todas las trabajadoras del Ayuntamiento, por su trabajo silencioso pero fundamental dentro del gobierno municipal, ya que son ejemplo de vocación de servicio y gracias a ellas se avanza hacia una ciudad justa e incluyente.
Las 25 reconocidas, forman una gran variedad de trabajos dentro de las dependencias del ayuntamiento y fueron: