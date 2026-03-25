Reconoce Ayuntamiento de Nogales a 25 mujeres por su labor en el servicio público

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En el marco del Día Internacional de la Mujer, autoridades municipales destacaron la trayectoria y compromiso de trabajadoras que contribuyen al desarrollo de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/03/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 25/03/2026 04:53 PM.