Aseguran cerca de 30 taxis “piratas” en operativo en Nogales

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Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron inspecciones en distintos puntos de la ciudad, detectando unidades sin permisos ni documentación oficial

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/03/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 04:08 PM.