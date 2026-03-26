Aseguran cerca de 30 taxis “piratas” en operativo en Nogales

En un operativo coordinado por el Instituto de Movilidad y Transporte (IMTES) autoridades de los tres niveles de gobierno lograron el aseguramiento de casi 30 “taxis piratas”, tras ser inspeccionados al circular por avenidas de esta frontera de Nogales, Sonora.
La diligencia sorpresiva estuvo a cargo del titular del instituto en esta ciudad José José Aguilar Serrano, quien, en compañía de Agentes Municipales, Estatales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciaron con las acciones de revisión en la esquina de bulevar el Greco y venida Prolongación Álvaro Obregón. En punto de las 10:00 de la mañana.
Según el encargado del movimiento de manera simultánea estuvieron en la entrada al fraccionamiento San Miguel y Bulevar Los Nogales, con las mismas acciones.
Como en otras ocasiones a pesar de los evidentes resultados positivos de este operativo Aguilar Serrano titular del instituto evadió a los medios de comunicación negándose a dar mayores datos sobre la operatividad, argumentando únicamente que fueron más de 20 taxis piratas los asegurados.
En otras ocasiones se ha informado los vehículos asegurados son remolcados a los patios del corralón donde quedan a disposición de lMTES.
Lo anterior luego de que sus conductores no presenten la documentación correspondiente, cómo son los permisos oficiales, seguro y licencia.
Cabe mencionar que a pesar de que algunos de los vehículos de alquiler circulaban por calles de la ciudad prestando el servicio con placas sobre puestas, y / o con matricula de afiliados, lo que constituye un delito en ninguno de los operativos realizados en esta ciudad se ha reportado personas detenidas.