Atacan con cuchillo a limpiavidrios en garita de Nogales

Una persona dedicada a limpiar vidrios de auto fue herida en varias ocasiones con un cuchillo por un sujeto apodado “El Chori”, quien le provocó heridas de gravedad en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 04:08 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban una persona lesionada con arma blanca.
En el lugar se entrevistaron con Mario A. de 28 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse en la garita Dennise DeConcini, limpiando vidrios se encontró a un sujeto de apodo "El Shore", el cual le dijo que ya le había advertido que no lo quería ver en el lugar.
Dijo que en ese momento sacó un cuchillo con el cual comenzó a lesionarlo en distintas partes del cuerpo, para luego huir, siendo trasladado mal herido al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Sobre el caso dichas autoridades informaron al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.