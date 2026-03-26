Atacan con cuchillo a limpiavidrios en garita de Nogales

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Un hombre resultó gravemente herido tras ser agredido por un sujeto apodado “El Chori”; las lesiones ponen en riesgo su vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 12:29 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 12:32 PM.