Citan a hombre en hotel y lo atacan a balazos en Nogales

Un hombre que fue citado por su ex esposa en una habitación del Hotel Camino Real, fue herido de bala por dos sujetos que lo esperaban en el lugar resultando con heridas de gravedad en Nogales, Sonora.
Estos hechos violentos se registraron a las 17:24 horas cuando agentes municipales, estatales y federales acudieron en código rojo a las instalaciones del hotel ubicado sobre la avenida Prolongación Álvaro Obregón de la colonia Colinas del Yaqui, donde reportaban un ataque armado.
Al estar constituidos en el lugar los agentes observaron un vehículo Honda Civic de color dorado en el cual se encontraba una persona del sexo masculino con lesiones por proyectil de arma de fuego, mismo que dijo llamarse Rosario D. de 38 años.
El lesionado les manifestó que minutos antes llegó al hotel ya que había sido citado por su ex esposa Ruth M. de 23 años, la cual salió por él, observando a dos personas del sexo masculino que salían de una de las habitaciones, haciendo mención a su esposa que saldrían por alimentos, regresando minutos después comenzando a insultarlo y a amenazarlo.
Dijo que en ese momento sacó uno de ellos un arma de fuego realizando dos detonaciones siendo impactado en su pierna, por lo que para protegerse saltó por una ventana de la habitación subiendo a su vehículo mientras sus atacantes huyeron a fuerza de carrera del lugar, retirándose de igual forma su ex pareja.
Por lo que él se quedó herido al interior de su vehículo ya que debido a las lesiones no podía conducir, hasta que fue auxiliado por las autoridades y cuerpos de rescate siendo canalizado y trasladado al hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con herida producida por proyectil de arma de fuego con entrada por la ingle y salida en cadera, fractura de cuello femoral, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes iniciaron con la carpeta de investigación tras el levantamiento de evidencias, cabe mencionar que según versiones oficiales esta es la segunda ocasión que esta persona es agredida a balazos en hechos similares al ser citado por su ex esposa.