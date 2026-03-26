Citan a hombre en hotel y lo atacan a balazos en Nogales

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La víctima fue presuntamente atraída por su ex esposa a una habitación donde dos sujetos le dispararon, dejándolo gravemente herido

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/03/2026 11:53 AM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 11:56 AM.