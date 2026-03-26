Detienen a hombre por disparar contra su hermana tras riña familiar en Nogales

...

El sujeto realizó al menos cuatro detonaciones a los pies de la víctima en la colonia Lomas de Anza; fue asegurado con un arma calibre .40 por la Policía Municipal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/03/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 11:51 AM.