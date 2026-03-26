Detienen a hombre por disparar contra su hermana tras riña familiar en Nogales

Un sujeto que le realizó varios disparos con un arma de fuego a los pies de su hermana tras discusiones familiares fue detenido por elementos de la policía municipal en hechos ocurridos en la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 17:55 horas elementos municipales acudieron a la calle Loma Tulua de la colonia señalada donde reportaron detonaciones de arma de fuego, en un posible caso de violencia familiar.
En el lugar se entrevistaron con la afectada quien les manifestó que momentos antes tuvo una discusión con su hermano ya que se estaba drogando por fuera del domicilio, sacando éste un arma de fuego con el cual le realizó cuatro detonaciones en su contra, advirtiendo que se retirara o que se la chingaría.
Dijo que por temor corrió a refugiarse al interior de una tienda mientras su hermano se introducía al domicilio, ella decidió reportar los hechos a las autoridades.
Los agentes con la autorización de la víctima se introdujeron al domicilio donde observaron en el pasillo 4 casquillos percutidos, logrando la detención del agresor identificado como Jonathan R, "N" de 28 años de edad a quien le aseguraron un arma de fuego tipo pistola con su cargador abastecido con 7 cartuchos útiles calibre 40.
Sobre lo anterior dicha autoridad hizo del conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida y el arma asegurada fueran puestas a su disposición.