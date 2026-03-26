Detienen a hombre por violencia familiar y agresión a policías en Nogales

Un residente de la colonia San Miguel en Nogales, Sonora, fue detenido por la policía municipal luego de agredir a su pareja sentimental e intentar rociar la cara de los agentes con un spray de pintura.
De acuerdo con el reporte policial el detenido fue identificado con el nombre de José F. “N” de 65 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.
Este hecho se registró a las 02:42 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Santa Elena donde reportaban un caso de violencia familiar en curso.
En el lugar domicilio los agentes observaron a una persona del sexo femenino pedir ayuda, por lo que de inmediato descendieron de la unidad observando a un hombre adulto que se encontraba muy agresivo portando un bote de pintura en spray con el cual intentó rociar a los oficiales en el rostro mientras los amenazaba de muerte.
Por tal motivo tuvo que ser controlado identificándose con el nombre de José F. "N" de 65 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes se encontraba en compañía de la persona detenida, quien es ex pareja.
Dijo que al estar con ella comenzó a ponerse violento, acusándola de tener una relación con un vecino, por lo que intentó calmarlo, pero comenzó a agredirla físicamente, aprovechando un momento cuando éste ingresó al baño para pedirle ayuda a una amiga pidiéndolo que marcara al 911.
Ante lo señalado los oficiales procedieron a leerle sus derechos como víctima, dando aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que el agresor fuera puesto a su disposición.