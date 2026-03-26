Detienen a hombre por violencia familiar y agresión a policías en Nogales

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El sujeto fue arrestado tras atacar a su pareja sentimental e intentar rociar con spray a los agentes municipales durante su intervención

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 03:48 PM.