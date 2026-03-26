Diego León: Reencontrarme con mi hijo es mi esperanza

Para Diego León, originario de Ecuador, el camino migratorio ha estado marcado por un objetivo claro: reunirse con su hijo, quien vive en Estados Unidos. Sin embargo, los cambios en las políticas migratorias lo han dejado varado en la frontera norte de México.
Mi intención siempre fue reunirme con mi hijo para apoyarlo y estar a su lado como padre, relató en su visita al noticiero MAS Noticias en MAS Radio.
Entrar legalmente a Estados Unidos se ha vuelto complicado y tampoco se puede solicitar asilo porque la frontera está en emergencia, explicó.
No vemos un avance en nuestra situación legal y eso a veces nos deprime, confesó.
Conseguir trabajo es muy complicado porque sin documentos no podemos tener estabilidad económica, señaló.
Actualmente también participa en la preparación de alimentos para grupos solidarios que visitan el albergue de Iniciativa Kino para la Frontera, donde ha sido atendido y orientado en sus diversos trámites.
Pero más allá de las dificultades, Diego asegura que lo que mantiene viva su esperanza es la fe.
La fe en Dios, en la familia y en uno mismo es lo que nos mantiene adelante, esperando el día en que podamos tener documentos legales y mejores oportunidades.
Mientras ese momento llega, su objetivo sigue siendo el mismo: lograr estabilidad y acercarse, finalmente, al reencuentro con su hijo.