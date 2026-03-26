Imputado por homicidio simple en Nogales después de una riña en el Conjunto Jardín

El presunto responsable de disparar y ejecutar a uno de sus compañeros de parranda luego de que este hiriera a otros con un arma blanca en un domicilio de la colonia Conjunto Jardín, fue imputado a proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que formuló imputación en contra de Tomás Antonio “N”, de 26 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple doloso, cometido en perjuicio de José de Jesús “N”, de 47, en Nogales, Sonora.
Como resultado de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia inicial, el Juez determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras que la defensa y el propio imputado se acogieron al término constitucional para que se resuelva la vinculación a proceso.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron la madrugada del pasado 15 de marzo, en el exterior de un domicilio ubicado en bulevar Circuito Jardín, en la colonia Conjunto Jardín, donde varias personas se encontraban conviviendo.
Las indagatorias establecen que, tras suscitarse una riña en la que la víctima habría agredido físicamente a diversas personas, José de Jesús “N” se retiró del sitio y se dirigió hacia su vehículo estacionado en la vía pública.
En ese momento, el imputado (Tomas Antonio), presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, realizando al menos tres detonaciones que impactaron en la cabeza, cuello y tórax de la víctima, provocándole la muerte inmediata.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de conducir las investigaciones con rigor técnico y jurídico, garantizando el acceso a la justicia y la protección del bien jurídico fundamental de la vida.