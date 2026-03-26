Imputado por homicidio simple en Nogales después de una riña en el Conjunto Jardín

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El presunto responsable fue puesto en prisión preventiva luego de disparar contra un hombre durante una convivencia en Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/03/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 04:01 PM.