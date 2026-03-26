Investigan caso de maltrato animal tras muerte de perro en colonia El Rastro

Una mujer residente de la colonia El Rastro reportó a las autoridades que su mascota de nombre Oso fue localizado sin vida en el patio de su vecina hasta donde fue arrastrado amarrado por otro vecino en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 20:34 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Cerrada San Ignacio de la colonia señalada donde reportaban un caso de maltrato animal.
En el lugar se entrevistaron con Carmen de 47 años, la cual les manifestó que momentos antes fue alertada por su vecina que su perro de nombre “Oso” lo había encontrado en su patio sin vida y que su esposo lo llevó a un costado del basurero, ya que despedía malos olores.
Dijo que salió a buscarlo, confirmando que el perro se encontraba sin vida, por lo que, al revisar las cámaras de seguridad de su propiedad, observó como otro vecino lo arrastraba con las patas amarradas aparentemente aún con vida dejándolo en el patio de su vecina.
Ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.