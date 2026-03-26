Investigan caso de maltrato animal tras muerte de perro en colonia El Rastro

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La dueña denunció que su mascota fue arrastrada presuntamente con vida por un vecino, según evidencian cámaras de seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 03:54 PM.