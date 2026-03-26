Llaman a mantener la calma ante alta demanda por CURP Biométrica en Nogales

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Registro Civil aclara que el trámite no es obligatorio y pide a la ciudadanía evitar desinformación y aglomeraciones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/03/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 04:27 PM.