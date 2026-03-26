Llaman a mantener la calma ante alta demanda por CURP Biométrica en Nogales

Un llamado a los ciudadanos para mantener la calma para tramitar su CURP Biométrica realizó la oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora, Ana Judith Ortega, quien aclaró si bien será en su momento un documento indispensable, aun no es considerado obligatorio, por lo que manifestó no hay que dejarnos llevar por la desinformación y hacer el trámite de manera tranquila y ordenada.
La funcionaria especuló que la alta demanda se debe a la información errónea difundida a principios de año, lo que obligo a la dependencia a implementar un sistema de citas por el gran auge de solicitantes, por lo que el trámite se maneja mediante una lista de espera para evitar aglomeraciones innecesarias, ya que todavía existe tiempo suficiente para hacer este respaldo de identidad de forma voluntaria.
Hay que saber que la CURP biométrica no es un requisito de carácter obligatorio por las instituciones principales que son de salud, instituciones de pensiones, instituciones bancarias, hipotecarias, instituciones de visas, trámites, pasaportes. Entonces, qué bueno, estoy muy contenta por la afluencia tan grande que hemos tenido, pero sí le pido a toda la población que hay que estar tranquilos en el momento en que nuestro gobierno nos diga que es algo de carácter obligatorio para algún trámite, por pequeño que este sea, nuestro propio gobierno va a acercar estos módulos a toda la población, manifestó Ortega.
Los requisitos para los interesados tienen que presentar la CURP certificada, la credencial de INE y contar con una dirección de correo electrónico donde se enviara el documento.
En el momento de que alguna institución, RENAPO que es la institución como tal, o a través de nosotros nos diga que es algo de carácter obligatorio para cualquier trámite, ya con ello pues también tendría la obligación de poner estos módulos de fácil acceso para todas las personas, indicó.