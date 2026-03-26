Lleva Tesorería beneficios fiscales a colonias con programa “Tesomóvil”

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El Ayuntamiento de Nogales ofrece descuentos en predial, recargos y multas, además de un “raspadito” para incentivar la regularización de contribuyentes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/03/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 04:15 PM.