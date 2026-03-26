Lleva Tesorería beneficios fiscales a colonias con programa “Tesomóvil”

Llevar beneficios fiscales especialmente diseñados para las colonias de Nogales, es parte del objetivo de las jornadas que promueve la Tesorería del Ayuntamiento de Nogales, con la intención de facilitar la regularización de los contribuyentes en sectores donde se ha detectado un área de oportunidad en los conceptos de impuesto predial y multas.
Julia Patricia Huerta, tesorera de la comuna manifestó que para incentivar la participación, se han implementado estrategias diversas y dinámicas innovadoras como un nuevo “raspadito” gratuito, que otorga diversos porcentajes de descuentos al instante, en prediales, recargos y comercio ambulante, que tendrá una vigencia hasta el 30 de abril, con lo que se fomenta el tener un buen estado financiero.
Hicimos unos raspaditos, hicimos unos raspaditos para que los ciudadanos se puedan ganar X cantidad de descuento, en estos raspaditos también incluimos, en esta ocasión además de predial y multas de tránsito o recargos, también tenemos descuentos para ambulantaje. Entonces, vendedores ambulantes que tengan adeudo que se haya acumulado, también vamos a estar repartiendo, vamos a traer también de estos raspaditos para que puedan aprovecharlos. El raspadito va a tener un mes de vigencia, para empezar a repartirlos en esta semana, va a durar hasta el 30 de abril, mencionó Huerta.
Huerta indicó en el “Tesomóvil” se ofrece la aplicación de descuentos del 45% en predial y hasta 75% en recargos, además de convenios de pago personalizados para adeudos elevados, además de proveer asesoría a comerciantes ambulantes y entrega de los “raspaditos”, así como descuentos en multas de tránsito no graves, en estas secciones que presentan algún tipo de adeudo especifico.
Traemos esta campaña donde se está ingresando a las colonias, estamos queriendo llevar descuentos específicos por colonias, el miércoles pasado estuvimos en la Altamira, este sábado tocó en la del Valle, llevamos descuentos específicos para los vecinos, el 45% de descuento en el predial, el 75% en los recargos, es exclusivo para los vecinos de la colonia del Valle, entonces los invitamos a que se acerquen, ahí vamos a estar, vamos a estar recorriendo las calles de la colonia para poder platicar con los vecinos de estos descuentos que tenemos, estas promociones específicas para ellos, comentó.