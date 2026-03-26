Rhinos Cheering conquista oro nacional con rutina perfecta en Guadalajara

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El equipo nogalense obtuvo el primer lugar y reconocimiento “Hit Zero” en competencia nacional, destacando por su disciplina y ejecución impecable

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/03/2026 05:00 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 05:15 PM.