Rhinos Cheering conquista oro nacional con rutina perfecta en Guadalajara

El talento y la disciplina de la juventud nogalense volvieron a brillar en el escenario nacional, esta vez, el equipo de porristas Rhinos Cheering, perteneciente al Manríquez Bicultural Institute, regresó triunfante de la competencia “Kings on the Stage” de CopBrands, celebrada recientemente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Con una ejecución impecable, el escuadrón nogalense logró adjudicarse el Primer Lugar en la categoría Primaria General o Colegial Nivel 1, con la premisa que, este triunfo fue doblemente especial al obtener la calificación de “Hit Zero”, un término técnico que certifica una rutina perfecta, libre de errores, caídas o penalizaciones por parte de los jueces.
Mizaelly Silvain, coach del equipo, destacó la intensidad de la preparación: “Fueron muchos meses de entrenamiento arduo y jornadas largas para lograr el nivel requerido”. Asimismo, el equipo obtuvo un honroso Segundo Lugar en la categoría Cheer Peewee Nivel 1, consolidándose como uno de los programas de porrismo más sólidos de la región.
Vemos cómo se han esforzado, no fue fácil, hubo lágrimas y frustración en el camino, pero la constancia da resultados, comentó, al enfatizar el fuerte vínculo de compañerismo que se ha creado entre las niñas.
Es importante que, en la escuela, aparte de la educación básica, se fomente el deporte, es algo que debe existir y hace que nuestros hijos tengan un crecimiento mucho más completo, me da gusto que en este caso el Manríquez Institute tenga ese apoyo para que exista este extraescolar y este grupo de porristas, expresó.
Es importante que, en la escuela, aparte de la educación básica, se fomente el deporte, es algo que debe existir y hace que nuestros hijos tengan un crecimiento mucho más completo, me da gusto que en este caso el Manríquez Institute tenga ese apoyo para que exista este extraescolar y este grupo de porristas, expresó.
Coincidieron que, este triunfo es un recordatorio del potencial que surge cuando se combina el apoyo institucional, el compromiso de los padres y la inagotable energía de la niñez nogalense.