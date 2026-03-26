Unen sus vidas 231 parejas en matrimonios colectivos en Nogales

Un total de 231 parejas nogalenses, formalizaron este jueves su relación ante la ley, durante una ceremonia de Matrimonios Colectivos, organizada por el Ayuntamiento de Nogales, a través del DIF Municipal, en conjunto con la Oficina del Registro Civil, para dar certidumbre legal para ellos y sus familias.
El evento fue encabezado por el presidente municipal Juan Gim Nogales, junto a su esposa y presidenta del DIF Griselda Quintero, la oficial del Registro Civil en la frontera Ana Judith Ortega, la directora de esta dependencia Paulina Delgado, la subprocuradora de la defensa del menor y la familia, Ana María Messina, el regidor Jonathan Librado Manzo y la sindica de la comuna Edna Elinora Soto, quienes sirvieron como testigos de honor de este acto que vinculó legalmente a los contrayentes.
Hoy, 231 parejas han decidido dar un paso que transforme sus vidas. En este contexto de júbilo, le pregunto, ¿Quién de ustedes quiere ser feliz? Estoy segura de que todos y todas, en pensamiento, en el corazón, han respondido que sí, ¿verdad? Porque están viendo sus caritas, porque eso es lo que todos buscamos en la vida, la felicidad compartida y construida con alguien más, mencionó la señora Quintero.
Hoy nos reunimos en este lugar, no sólo como testigos de un acto legal, sino como testigos de algo mucho más grande, el reconocimiento público de historias de amor, que ya han demostrado su fuerza, algunas con el paso del tiempo. Otras que van en los primeros años de su inicio. Hoy, cada una de estas historias obtendrá el reconocimiento, la legitimación y la certeza jurídica, y con ello, la protección que este acto les brinda a todos ustedes como familias, comentó la oficial del Registro Civil.
Por eso, gracias a todo el equipo DIF, a todo el equipo del registro civil y, por supuesto, al gobernador Alfonso Durazo, que con su sensibilidad, con esa apuesta sobre la familia, tiene a bien coordinarse con los municipios, en esta ocasión con el municipio de Nogales, para este evento significativo de los matrimonios colectivos 2026, compartió el Alcalde.