Unen sus vidas 231 parejas en matrimonios colectivos en Nogales

...

El Gobierno Municipal brindó certeza jurídica a decenas de familias en una ceremonia encabezada por autoridades locales y el DIF

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/03/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 04:35 PM.