Vinculan a proceso a hombre por intento de homicidio con arma blanca en Las Bellotas

Una persona que hirió de gravedad a un residente de la colonia Las Bellotas el pasado mes de febrero fue detenida y vinculada a proceso quedando en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en una audiencia inicial logró la vinculación a proceso de Luis Mario "N", de 34 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de un hombre, en Nogales.
Según consta en la investigación, los hechos se registraron el pasado 21 de febrero de 2026, alrededor de las 18:00 horas, en el exterior de un domicilio ubicado en la colonia Las Bellotas, en Nogales, Sonora, donde el imputado amenazó de muerte a la víctima y, utilizando un arma blanca tipo navaja, intentó privarlo de la vida, causándole lesiones punzocortantes en la región dorsal.
Se estableció que la víctima logró resguardarse en su domicilio, evitando la consumación del delito por causas ajenas a la voluntad del agresor, además de recibir atención médica oportuna que permitió salvaguardar su integridad.
Estos elementos fueron considerados suficientes para acreditar, en esta etapa procesal, la probable participación del imputado.
El Juez de Control, tras analizar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, resolvió vincular a proceso al imputado e imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.