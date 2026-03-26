Vinculan a proceso a hombre por intento de homicidio con arma blanca en Las Bellotas

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El imputado, de 34 años, permanece en prisión preventiva tras atacar a la víctima con una navaja; los hechos ocurrieron en febrero en la colonia Las Bellotas, en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 12:03 PM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 12:06 PM.