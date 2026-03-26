Vinculan a proceso a joven por intentar matar a su ex pareja embarazada en Nogales

Por tentativa de feminicidio contra su ex pareja embarazada Carlos “N”, fue vinculación a proceso en Nogales.La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que logró la vinculación a proceso y prisión preventiva de Carlos “N”, de 20 años de edad, por el delito de tentativa de feminicidio, suscitado en esta frontera.
En su momento el imputado agredió brutalmente a una mujer, quien contaba con más de ocho meses de embarazo, el pasado miércoles 25 de febrero, en un área despoblada situada en la calle General Gregorio Ruiz de la colonia Jardines del Bosque.
De acuerdo con las investigaciones con perspectiva de género, el agresor la golpeó en diversas partes del cuerpo, incluyendo el vientre, y posteriormente le arrojó piedras en la cabeza con la intención de privarla de la vida, sin lograrlo por circunstancias ajenas a su voluntad.
La intervención de elementos de tránsito municipal derivada de patrullajes en la zona permitió la reacción inmediata ante el hecho; realizando la captura del sujeto, con una orden de aprehensión, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).