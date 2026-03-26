Vinculan a proceso a joven por intentar matar a su ex pareja embarazada en Nogales

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El imputado de 20 años permanecerá en prisión preventiva tras agredir brutalmente a la víctima, quien contaba con más de ocho meses de gestación, en un hecho ocurrido en la colonia Jardines del Bosque

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 11:57 AM.
En Nogales y editada el 26/03/2026 12:01 PM.