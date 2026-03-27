Alcohol, velocidad y calor elevan accidentes viales en Nogales

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Tránsito Municipal advierte que el aumento de temperaturas y la falta de precaución al volante incrementan los riesgos en verano

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/03/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 27/03/2026 05:00 PM.