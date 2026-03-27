Alcohol, velocidad y calor elevan accidentes viales en Nogales

El incremento en el consumo de bebidas alcohólicas durante la época de verano y la falta de precaución al volante, sirven como factores para el aumento de incidentes viales en Nogales, de acuerdo con el jefe de Tránsito, Eliseo Estrada Muñiz, quien argumentó que la combinación de festejos y el aumento de las temperaturas, genera un escenario de riesgo.
Aunque el alcohol es un alcohol determinante, el exceso de velocidad y el uso del teléfono, encabezan las causas de los incidentes en puntos clave de la frontera, como el periférico oriente y los caminos rurales, el comandante mencionó que la distracción y el no seguir los límites de velocidad son los errores comunes de los conductores, los cuales se vuelven cotidianos con el calor.
Sí, pues de todos, de todos los accidentes, no todos van con bebidas alcohólicas, ¿verdad? No todos salen alcoholizados, pero pues algunos, algunos conductores sí ingirieron bebidas, pero en su mayoría a veces son por la falta de precaución y no respetar los límites de velocidad, comentó Estrada.
Enfatizó el uso de cuatrimotos y vehículos tipo “razer” esta estrictamente prohibido dentro del casco urbano y solo se permiten en zonas recreativas, por lo que para trasladar estas unidades deben de usarse remolques o plataformas para evitar sanciones.
Esos no están permitidos en el casco urbano, en las calles de la ciudad, esos están permitidos para áreas recreativas como lo son los paseos a los diferentes parques que hay en el municipio de Nogales, pues tal vez puede ser la Pirinola, el Bellotoso, para el ejido Mascareñas, el río allá por Santa Cruz, San Lázaro, entonces allá en las áreas recreativas, pero siempre y cuando no anden alterando el orden, no anden haciendo malabares, porque también podemos actuar en esos puntos, indicó.